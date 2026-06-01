На Дону предлагаемая зарплата в строительстве достигла 100 тысяч рублей

В Ростовской области по состоянию на май медианная предлагаемая зарплата в сфере строительства увеличилась на 13% , достигнув 100 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

По данным пресс-службы, среди регионов ЮФО Ростовская области находится третьем месте по уровню предлагаемых зарплат в строительстве. Наибольшая медианная предлагаемая зарплата зафиксирована в Волгоградской области (111,8 тыс. руб.) и в Краснодарском крае (105,5 тыс. руб.). Наиболее низкую заработную плату работодатели предлагают в Адыгее — 79,4 тыс. руб.

Наталья Шинкарева