В Астрахани майор ГИБДД получил 11 лет строгого режима за взятки

В Астрахани суд вынес приговор майору полиции в отставке Рамазану Абдулжалилову. Бывший начальник отделения ГИБДД получил 11 лет строгого режима.

Сначала полицейский обещал директору фирмы защиту от проверок. Он брал деньги якобы для взяток сотрудникам экономбезопасности. На самом деле он не имел такой возможности. Директор передал ему почти 1,8 млн руб. Позже Абдулжалилов закрыл глаза на нарушения своих подчиненных. За это он взял два телефона Iphone 17 Pro на сумму 260 тыс. руб.

Суд назначил бывшему майору 11 лет колонии строгого режима. Штраф составил 2,8 млн руб. Два телефона как взятку конфисковали в доход государства. Семь лет Абдулжалилов не сможет работать в органах с властными полномочиями. Его также лишили звания майора полиции.

Никита Маркелов