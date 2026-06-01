Ростовская область в рейтинге благосостояния семей заняла 66 место

В 2025 году в рейтинге по благосостоянию семей среди регионов РФ Ростовская область оказалась на 66 месте. Соответствующие данные опубликованы в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

При составлении рейтинга оценка проводилась на основе потенциально возможного остатка денежных средств у семьи с двумя работающими взрослыми, чьи зарплаты соответствуют медианному уровню для данного региона, после вычета минимальных расходов на основе данных Росстата.

Так, в 2025 году в регионе возможный денежный остаток составил 26,4 тыс. руб. у среднестатистической семьи с двумя детьми. У семей с одним ребенком – 44,2 тыс. руб.

В соседнем Краснодарском крае потенциальный денежный остаток в семье с двумя детьми составил 32,1 тыс. руб., с одним ребенком – 49,3 тыс. руб.

В замыкающую группу рейтинга благосостояния семей вошли: Северная Осетия — Алания (3,9 тыс. руб.), Карачаево-Черкесия (1,9 тыс. руб.), Дагестан (снижение на 2,8 тыс. руб.) и Кабардино-Балкария (снижение на 9,9 тыс. руб.).

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где денежный остаток семьи с двумя детьми после минимальных расходов составил 141,3 тыс. руб., с одним ребенком — 163,1 тыс. руб.

Наталья Белоштейн