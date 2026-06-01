Силовики изъяли у жителя Кубани иностранное оружие и боеприпасы

В Краснодарском крае сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте оружия. У фигуранта изъят ручной гранатомет и крупная партия взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полиция Кубани Фото: Полиция Кубани

Операция по задержанию проходила в Тимашевском районе. Силовики — сотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) краевого главка МВД совместно с оперативниками районного отдела полиции и региональным управлением ФСБ — задержали 37-летнего жителя станицы Медведовской в момент покушения на сбыт двух гранат иностранного происхождения.

«Был проведен обыск по месту жительства подозреваемого, а также в домовладении его родителей. В результате оперативники обнаружили и изъяли ручной гранатомет, а также составные части оружия и взрывных устройств, боеприпасы различного калибра»,— говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Следствие продолжается, устанавливаются источники приобретения оружия и боеприпасов.

Наталья Решетняк