Прокуратура через суд добилась завершения ремонта школы за 300 млн рублей в Арзгире
Суд удовлетворил требования прокуратуры Арзгирского округа и обязал строительную компанию завершить реконструкцию местной школы стоимостью свыше 300 млн руб. до 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Фото: Прокуратура Ставропольского края
Надзорное ведомство инициировало судебное разбирательство против подрядной организации, затягивающей капитальный ремонт образовательного учреждения в селе Арзгир. Прокуроры установили серьезные нарушения при выполнении масштабного строительного контракта. Муниципальная школа №1 заключила договор с коммерческой структурой в ноябре 2023 года на проведение реконструктивных мероприятий. Стоимость соглашения превысила 300 млн руб.
Первоначальные временные рамки проекта неоднократно корректировались, и финальный срок сдачи объекта перенесли на июнь 2026 года. Однако строительная компания продолжает нарушать установленные договором обязательства.
Прокурорская проверка выявила угрозу срыва готовности учебного заведения к новому академическому периоду. Подобная ситуация создает риски ущемления конституционных прав школьников на получение образования.
В судебном иске прокуратура потребовала принудительного исполнения контрактных обязательств до 1 сентября 2026 года. Районный суд полностью поддержал позицию надзорного органа и вынес соответствующее решение в пользу истца.
Представители прокуратуры подчеркнули, что реализация судебного вердикта находится под их персональным наблюдением. Любые попытки дальнейшего затягивания строительных мероприятий повлекут дополнительные правовые последствия для недобросовестного исполнителя.