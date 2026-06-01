Прокуратура через суд добилась завершения ремонта школы за 300 млн рублей в Арзгире

Суд удовлетворил требования прокуратуры Арзгирского округа и обязал строительную компанию завершить реконструкцию местной школы стоимостью свыше 300 млн руб. до 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Надзорное ведомство инициировало судебное разбирательство против подрядной организации, затягивающей капитальный ремонт образовательного учреждения в селе Арзгир. Прокуроры установили серьезные нарушения при выполнении масштабного строительного контракта. Муниципальная школа №1 заключила договор с коммерческой структурой в ноябре 2023 года на проведение реконструктивных мероприятий. Стоимость соглашения превысила 300 млн руб.

Первоначальные временные рамки проекта неоднократно корректировались, и финальный срок сдачи объекта перенесли на июнь 2026 года. Однако строительная компания продолжает нарушать установленные договором обязательства.

Прокурорская проверка выявила угрозу срыва готовности учебного заведения к новому академическому периоду. Подобная ситуация создает риски ущемления конституционных прав школьников на получение образования.

В судебном иске прокуратура потребовала принудительного исполнения контрактных обязательств до 1 сентября 2026 года. Районный суд полностью поддержал позицию надзорного органа и вынес соответствующее решение в пользу истца.

Представители прокуратуры подчеркнули, что реализация судебного вердикта находится под их персональным наблюдением. Любые попытки дальнейшего затягивания строительных мероприятий повлекут дополнительные правовые последствия для недобросовестного исполнителя.

Станислав Маслаков