Средний срок потребкредита в Прикамье увеличился на 22%

В апреле 2026 года средний срок потребительских кредитов (кредитов наличными) в Пермском крае составил 2,2 года. По сравнению с апрелем прошлого года этот показатель увеличился на 22%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средний размер выданных потребительских кредитов составил в Пермском крае 161,3 тыс. руб., увеличившись по сравнению с апрелем 2025 года на 10,9%. Регион вошел в число лидеров среди субъектов РФ по этому показателю.