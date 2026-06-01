Средний срок потребкредита в Прикамье увеличился на 22%
В апреле 2026 года средний срок потребительских кредитов (кредитов наличными) в Пермском крае составил 2,2 года. По сравнению с апрелем прошлого года этот показатель увеличился на 22%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.
Средний размер выданных потребительских кредитов составил в Пермском крае 161,3 тыс. руб., увеличившись по сравнению с апрелем 2025 года на 10,9%. Регион вошел в число лидеров среди субъектов РФ по этому показателю.