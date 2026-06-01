В Кемерове главу фирмы по организации праздников ждет суд за хищение 70 млн руб.

В Кузбассе пройдет суд над директором агентства по организации праздников. 49-летняя предпринимательница из Москвы обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — десять лет лишения свободы).

Как рассказали в прокуратуре региона, по версии следствия, в период с декабря 2019 года по декабрь 2021 года обвиняемая получила от кемеровского предприятия аванс в размере более 170 млн руб. на организацию массового мероприятия. При этом деньги были выделены заказчику в виде субсидии из бюджета региона. Подрядчик заключил ряд договоров на выполнение работ и услуг с контрагентами, перечислив им около 167 млн руб.

Однако из-за пандемии запланированное мероприятие было отменено, и заказчик потребовал вернуть деньги. Сославшись на уже понесенные затраты, предпринимательница вернула лишь часть средств, присвоив почти 70 млн руб., рассказали в региональном главке МВД России.

