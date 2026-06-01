Более 150 домов в Новосибирске остались без горячей воды из-за аварий

В четырех районах Новосибирска более 150 жилых домов и административных зданий остались без горячей воды. Отключения зафиксированы в Калининском, Ленинском, Октябрьском и Советском районах, следует из данных муниципального портала «Мой Новосибирск».

Причиной ограничений стали дефекты на трубопроводах различного диаметра. Больше всего повреждений устраняют в Калининском районе, где из-за дефекта на теплотрассе по ул. Народной без воды остались дома на ул. Богдана Хмельницкого.

Завершить все ремонтные работы планируется до 00:00.

