В Тольятти проводят проверку по факту получения травм восьмилетним пешеходом

В воскресенье, 31 мая, в 16:00 (MSK+1) автомобиль сбил 8-летнего мальчика. По данному факту проводится проверка, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В жилой зоне 55-летний водитель автомобиля Belgee X50 двигался со стороны бульвара Космонавтов в направлении ул. Автостроителей. Во дворе дома он наехал на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. Пешехода госпитализировали с места ДТП.

Руфия Кутляева