Регионы СКФО оказались внизу федерального рейтинга благосостояния семей

По итогам 2025 года регионы Северного Кавказа оказались в нижней части рейтинга благосостояния семей, составленного экспертами РИА Новости на основе данных Росстата, где лидирующую позицию занял Ямало-Ненецкий автономный округ.

Эксперты представили ежегодное исследование, оценивающее уровень материального благополучия домохозяйств в российских регионах. Расчет производился на базе информации Росстата: за основной показатель был взят потенциально возможный остаток денег у семьи, где трудятся два человека с медианной по региону зарплатой, после вычета минимально необходимых трат.

Лидером списка стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Среднестатистическая ячейка общества с двумя детьми здесь может располагать суммой в 141,3 тыс. руб. после покрытия базовых нужд. Если в семье воспитывается один ребенок, этот показатель возрастает до 163,1 тыс. руб.

Южные территории страны продемонстрировали разнородные результаты. Краснодарский край разместился на 52-й строке: семьи с двумя детьми имеют в своем распоряжении 32,1 тыс. руб., а с одним ребенком — 49,3 тыс. руб. Ростовская область оказалась на 66-й позиции — потенциальный остаток для домохозяйств с двумя детьми составил 26,4 тыс. руб., с одним ребенком — 44,2 тыс. руб.

Замыкающие строчки рейтинга заняли республики Северного Кавказа. В Северной Осетии — Алании после всех обязательных платежей у среднестатистической семьи с двумя детьми остается около 3,9 тыс. руб. В Карачаево-Черкесии эта цифра едва достигает 1,9 тыс. Значительно более сложная ситуация сложилась в ряде соседних регионов: в Дагестане остаток отрицательный — минус 2,8 тыс, в Кабардино-Балкарии дефицит составляет 9,9 тыс в Чечне — 13,2 тыс. Худший показатель продемонстрировала Ингушетия, где после минимальных расходов у семей с двумя детьми не хватает 13,4 тыс. руб.

Северокавказские республики уже второй год подряд становятся аутсайдерами подобных рейтингов. В 2024 году ситуация была схожей: домохозяйства с двумя несовершеннолетними детьми в этих регионах также не могли свести баланс — денег на покрытие базовых нужд не оставалось, а потенциальный остаток оказывался отрицательным.

