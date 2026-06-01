После гибели ребенка в пожаре в Тарко-Сале возбудили дело

В Тарко-Сале возбудили уголовное дело после гибели ребенка 2022 года рождения, сообщили в управлении СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу Фото: СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу

Пожар произошел 31 мая в доме на улице Белорусская, жители были эвакуированы. Ребенок скончался в больнице. Еще одному ребенку 2019 года рождения оказывается медицинская помощь.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия. Причины смерти ребенка установят по результатам судмедэкспертизы. В ходе пожарно-технической судебной экспертизы установят причины пожара.

Ирина Пичурина