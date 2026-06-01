Основной мишенью мошенников стали жители Ставрополья в возрасте 25–44 лет

Жители Ставропольского края в возрасте от 25 до 44 лет стали основной мишенью кибермошенников. Именно на эту экономически активную группу приходится наибольшая доля пострадавших от действий злоумышленников. Об этом сообщили «Ъ-Кавказ» в Отделении Ставрополь Южного ГУ Банка России по итогам ежегодного опроса населения.

«С 2022 года этот портрет молодел — от женщин предпенсионного и пенсионного возраста. И вот возраст спустился к отметке от 25 до 44 лет. Это экономически активная аудитория. Мы связываем это с тем, что мошенники стали чаще использовать те каналы коммуникаций, где больше молодых людей: интернет, социальные сети и мессенджеры»,— отметил управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов.

По данным регулятора, типичный портрет жертвы кибермошенников в регионе за последний год не изменился. Чаще всего от действий злоумышленников страдает работающая женщина в возрасте от 25 до 44 лет с невысоким уровнем дохода и средним образованием, проживающая в городе. При этом доля мужчин среди пострадавших практически сравнялась с долей женщин — 49,3% против 50,7%. Кроме того, за последний год доля пострадавших в возрасте от 25 до 44 лет увеличилась еще на 4%.

Среди жертв мошенников преобладают жители городов. На них приходится 64,4% пострадавших. Такая тенденция сохраняется на протяжении последних четырех лет.

Кроме того, в 2025 году выросла доля пострадавших с высшим образованием. Если годом ранее они составляли 22% всех жертв, то теперь — 30,7%. В Банке России отмечают, что образование и уровень цифровой грамотности остаются важными факторами защиты от мошенников, однако не гарантируют полной безопасности.

Вместе с тем исследование показало, что значительная часть жителей региона успешно распознает мошеннические схемы. По словам Георгия Тикунова, почти треть опрошенных сталкивалась с кибермошенниками, однако почти половина из них во время такого контакта вспомнили о правилах кибербезопасности и не стали предпринимать никаких действий, просто прервав общение. Как отметил руководитель регионального отделения Банка России, на одного человека, ставшего жертвой мошенников, приходится около десяти жителей, которые сразу распознают обман, кладут трубку или удаляют сообщения с подозрительными ссылками. По оценке регулятора, это свидетельствует о росте финансовой и киберграмотности населения.

Роман Лаврухин