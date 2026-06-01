На Дону в ДТП погибли три пассажира «ВАЗ-21015»

Утром 1 июня на ул. Подгорной в хуторе Демидовка Матвеево-Курганского района в ДТП погибли три пассажира «ВАЗ-21015». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21115» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, после чего его автомобиль врезался в дерево.

Водитель и 47-летний пассажир доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи, три пассажира скончались на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи.

На месте ДТП работают сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн