20-летний водитель и подросток пострадали в аварии с грузовиком на Ставрополье

В Левокумском муниципальном округе 31 мая легковой автомобиль съехал на обочину и врезался в стоящий большегруз с прицепом – с тяжелыми травмами госпитализированы 20-летний водитель и его 16-летний пассажир, сообщает ставропольская госавтоинспекция.

Травмы получили двое участников дорожного инцидента на территории Левокумского округа. Авария произошла днем 31 мая, около 15:45, в границах села Бургун-Маджары. Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, молодой человек, находившийся за рулём ВАЗ-2107, не справился с управлением. Машина вылетела на обочину, где по касательной столкнулась с припаркованным КамАЗом, оборудованным прицепом.

Удар пришелся на переднюю часть «семерки». Водитель, которому только исполнилось 20 лет, и его 16-летний спутник получили открытые черепно-мозговые повреждения. Медики диагностировали у обоих состояние средней степени тяжести. Пострадавших экстренно эвакуировали в центральную больницу Буденновска, где им оказывают специализированную помощь.

Примечательно, что водительский стаж молодого человека не превышает одного года. Однако за этот непродолжительный период он успел заслужить сомнительную репутацию среди стражей порядка: по базам данных, 20-летний шофёр 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Обстоятельства, которые привели к потере контроля над транспортным средством, сейчас устанавливает следственно-оперативная группа. Статистика аварийности на Ставрополье показывает, что доля ДТП с участием начинающих автомобилистов остается стабильно высокой.

Станислав Маслаков