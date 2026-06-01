Грозы в Удмуртии привели к повреждению четырех домов

Из-за грозовых разрядов 31 мая в Удмуртии пострадали четыре дома, возгорание произошло в двух строениях. Об этом сообщили в ГУ МЧС Удмуртии.

В Завьяловском районе в СНТ «Факел» молния ударила в крышу садового дома. Площадь пожара составила 40 кв. м. В селе Селты на ул. Пролетарской после разряда молнии разрушился шифер крыши дома и поврежден сайдинг, тлел утеплитель крыши на площади 0,5 кв. м.

В деревне Агриколь в Завьяловском районе пострадала обрешетка кровли дома на 1 кв. м. В Ижевске на ул. Саввы Мамонтова грозовой разряд ударил в частный дом. После короткого замыкания вышли из строя электроприборы. Обошлось без последующего горения.