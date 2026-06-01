В Ставропольском крае запустят радиоэлектронный кластер за 100 млн рублей

На базе Ставропольского колледжа связи к 2027 году запустят образовательный кластер в сфере радиоэлектроники, объединяющий четыре предприятия и три профильных учебных заведения — проект реализуют на средства федерального гранта в 100 млн руб., сообщили в региональном минпроме.

В Ставропольском крае началась подготовка к формированию производственно-образовательного центра радиоэлектронной промышленности. Якорной площадкой нового кластера выступит Ставропольский колледж связи, одержавший победу в конкурсе грантов федерального проекта «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Запуск объединения запланирован на 2027 год.

Партнерами кластера станут четыре промышленных предприятия региона, а также три образовательных учреждения, подведомственных краевому министерству промышленности: Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники, Буденновский политехнический колледж и Невинномысский химико-технологический колледж. Общая сумма гранта из федеральной казны — 100 млн руб. Дополнительное софинансирование поступят из бюджета Ставрополья и от организаций-участников.

Полученные средства направят на модернизацию учебных аудиторий, закупку лабораторного оснащения, внедрение цифровых образовательных модулей и повышение квалификации преподавательского состава. Ключевой акцент в работе центра — практико-ориентированное обучение. Работодатели включатся в разработку учебных программ, предоставят базы для прохождения стажировок и будут заключать со студентами целевые договоры.

Как отметил и.о. министра, первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий Макаркин, проект призван поднять подготовку кадров для отрасли на принципиально иной уровень. «Речь идет о специалистах по разработке электронных приборов, автоматизации производственных процессов, созданию умных устройств и систем интернета вещей, об инженерах телекоммуникаций, программистах и техниках-электриках», — подчеркнул он.

Станислав Маслаков