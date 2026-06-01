В Минеральных Водах прокуратура начала проверку после нападения собак на детей

Прокуратура Ставропольского края инициировала надзорные мероприятия после сообщений в прессе о том, что в Минераловодском городском округе бездомные собаки напали на детей, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура региона отреагировала на сигналы из средств массовой информации, в которых описывался случай агрессии со стороны животных в отношении несовершеннолетних. Инцидент произошел в городе Минеральные Воды. По имеющимся данным, группа детей подверглась нападению со стороны собак, проявлявших агрессивное поведение. В настоящий момент Минераловодская межрайонная прокуратура приступила к выяснению всех обстоятельств случившегося.

Особое внимание в ходе проверки будет уделено вопросу соблюдения законодательства в сфере ответственного содержания и обращения с животными. Сотрудникам надзорного органа предстоит установить, кто именно несет ответственность за безнадзорных псов, а также выяснить, принимались ли своевременные меры для предотвращения подобных ситуаций.

«По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве. Это может означать как вынесение предостережений, так и передачу материалов в суд или следственные органы.

Кроме того, под особым контролем прокуратуры находится весь ход доследственных мероприятий, которые проводятся по факту произошедшего правоохранительными органами. Ведомство намерено следить за тем, чтобы все обстоятельства нападения были полностью установлены, а виновные, если таковые будут выявлены, понесли наказание.

Станислав Маслаков