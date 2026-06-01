Над Крымом и другими регионами РФ за ночь сбили 72 БПЛА

Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 72 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в течение прошедшей ночи. По данным ведомства, воздушные цели были нейтрализованы средствами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря, а также над рядом регионов юга и центра страны.

В частности, БПЛА были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также над Республикой Крым.

О разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Вячеслав Рыжков