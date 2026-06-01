Свердловская ГИБДД опровергла ужесточение ответственности за нарушения на дороге

Госавтоинспекция Свердловской области опровергла сообщения о введении новых штрафов и ужесточении ответственности за нарушения ПДД с 1 июня. Указанные сведения не соответствуют действительности, так как в нормативные правовые акты не вносилось никаких изменений в этой части, говорится в сообщении ведомства.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Информация об этом распространяется в региональных интернет-пабликах. «Призываем администраторов пабликов, представителей блогер-сферы и иных ресурсов проверять информацию у официальных представителей либо на официальном ресурсе pravo.gov.ru»,— сообщили в Госавтоинспекции.

Ирина Пичурина

