Суд в Ростовской области обязал РЖД отремонтировать мост на станции Белая Калитва

Суд обязал ОАО «РЖД» в течение одного года провести капитальный ремонт пешеходного моста на железнодорожной станции Белая Калитва в Ростовской области — основанием для разбирательства стали многочисленные дефекты конструкции, выявленные транспортной прокуратурой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Южная транспортная прокуратура сообщила о завершении судебного разбирательства, по итогам которого ОАО «РЖД» предписано выполнить капитальный ремонт пешеходного моста на станции Белая Калитва. Исковые требования надзорного ведомства были полностью удовлетворены Белокалитвинским городским судом.

Поводом для обращения в суд стали результаты проверки, организованной Лиховской транспортной прокуратурой. Инспекторы зафиксировали неудовлетворительное состояние объекта: на мосту обнаружены повреждения пролетных строений, опор, несущих элементов, сходов и мостового полотна. Также пострадали иные части эксплуатационного оборудования.

Ранее прокуратура уже направляла владельцу инфраструктуры представление с требованием устранить выявленные нарушения. Однако, как отметили в ведомстве, компания не предприняла необходимых мер для восстановления объекта.

В связи с бездействием балансодержателя надзорный орган подал иск в суд. Изучив обстоятельства дела, судебная инстанция встала на сторону прокуратуры и обязала железнодорожную корпорацию провести капремонт в годичный срок. В транспортной прокуратуре подчеркнули, что ход выполнения ремонтных работ будет отслеживаться до момента полного их завершения. Решение суда останется на особом контроле ведомства.

Станислав Маслаков