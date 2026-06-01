Утром 1 июня у берегов Новороссийска пройдут учения

В акватории морского порта Новороссийска 1 июня с 11:00 до 13:00 пройдут учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Согласно информации НВМБ, в ходе мероприятий военные отработают действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Учения предусматривают выполнение практических стрельб из артиллерийских установок.

На время проведения стрельб в акватории порта будет действовать запрет на движение и нахождение всех маломерных судов и плавательных средств. Ограничения распространяются как на суда, подлежащие государственной регистрации, так и на прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сапборды и иные средства для занятий водными видами спорта.

Городские власти призвали жителей и гостей Новороссийска учитывать введенные ограничения при планировании выхода в акваторию.

Вячеслав Рыжков