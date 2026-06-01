В Минэкономразвития подтвердили готовность пляжей Анапы к летнему сезону

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков проинспектировал ход работ по восстановлению пляжных территорий Анапы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, основной акцент визита был сделан на оценке масштабов отсыпки песка и подготовки побережья к летнему сезону.

По словам господина Вахрукова, значительный объем песка уже завезен, просеян и распределен по пляжным картам, в результате чего береговая линия приведена в состояние, близкое к готовности к приему отдыхающих. Он отметил, что на большинстве участков, где сформирован новый песчаный слой, уже получены либо находятся в стадии оформления положительные заключения Роспотребнадзора, что, по его оценке, подтверждает готовность курортного сезона.

В администрации Краснодарского края сообщили, что в Анапе и Темрюкском районе новых выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Ведутся работы по дополнительной отсыпке пляжей, при этом толщина восстановленного песчаного слоя достигает не менее 50 см, а общая протяженность восстановленных участков составляет около 8 км.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев заявил, что Анапа входит в летний сезон в плановом режиме. По его словам, комплекс мер по восстановлению побережья и выводу территорий из зоны загрязнения позволяет рассчитывать на полноценное открытие купального сезона, что уже отражается в росте туристического спроса — бронирования на лето увеличились примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.

Ранее глава Анапы Светлана Маслова сообщала, что купальный сезон стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. На первом этапе для отдыхающих будут доступны около 4,5 км песчаных пляжей, с последующим поэтапным расширением зоны купания.

