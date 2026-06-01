На Ставрополье сняли режим угрозы атаки дронов

В Ставропольском крае оперштаб снял режим угрозы с воздуха после того, как регион провел ночь без единого инцидента с беспилотниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Сигнал «Опасность атаки БПЛА» перестал действовать в Ставропольском крае утром 1 июня. Такое решение принято в связи с тем, что за ночь не было зафиксировано ни одного случая поражения целей на территории субъекта. Предупреждающий режим вводился в регионе в 00:45.

Согласно сводке Министерства обороны РФ, с вечера 31 мая до утра 1 июня (с 20:00 до 07:00) силами противовоздушной обороны над российской территорией ликвидированы 72 украинских дрона. Перехваты проводились не только в южных областях, но и в ряде центральных приграничных регионов. В частности, речь идёт об Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Кроме того, беспилотники уничтожались в небе над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Станислав Маслаков