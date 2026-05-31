Главные новости за 25-31 мая. Кавказ

В Ставропольском крае гидрологическая обстановка на реке Калаус остается напряженной: подъем воды с фиксацией опасных показателей продлится до 1 июня. Причиной стали ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.

Руководителя Ставропольского краевого онкологического диспансера Константина Хурцева арестовали по обвинению в получении 12 млн руб. незаконного вознаграждения. По данным регионального управления ФСБ и Следственного комитета, деньги поступили Константину Хурцеву через фармацевта за составление технического задания под конкретного поставщика лекарственных препаратов.

В особой экономической зоне туристического комплекса «Архыз» в Карачаево-Черкесии приступили к монтажным работам на второй линии подвесных дорог, которые должны увеличить пропускную способность курорта до 2 млн гостей ежегодно.

Михаил Миненков покинул пост главы Невинномысска по собственному желанию. «Я ушел! Спасибо большое Вам! 26 лет…»,— написал господин Миненков в своем канале. В беседе с «АиФ-СК» Михаил Миненков отметил, что пост не фейк и не ошибка, просто ему нужен отдых.

В Пятигорске девять человек поступили в городское инфекционное отделение с кишечной инфекцией. Все они были клиентами одного из городских кафе. После происшествия заведение закрыто. Сотрудники Роспотребнадзора, следователи и прокуроры проводят проверки.

За последние две недели средняя стоимость ночи в отеле в Ставропольском крае составила 12,73 тыс. руб. Показатель вырос на 14% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Количество броней за указанный период сократилось на 15%, процент отмен достиг 35%. Бронируют номера в среднем для двух человек и на 4,3 ночей. 41,4% бронирований клиенты делают из Москвы, 6,2% — из Санкт-Петербурга, 5,2% — из Московской области, еще 5% — из Краснодарского края и 4,7% из Ростовской области.

В Ставропольском крае разрешение на эксплуатацию получили 19 пляжей — почти вдвое меньше, чем годом ранее.

В первом квартале 2026 года банки выдали жителям Ставропольского края ипотечные кредиты на сумму около 14 млрд руб., что на 82,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима гражданина Узбекистана Алишербека Мамаджонова, обвиняемого в подготовке теракта в Ессентуках.

В 2026 году в Ставропольском крае начнется реализация 15 инвестиционных программ в агропромышленном комплексе. Ожидается, что совокупные вложения в отрасль составят порядка 18 млрд руб., что позволит создать около 800 рабочих мест для местных жителей.

Средний чек на автозаправочных станциях Ставропольского края в период майских праздников составил 1,2 тыс. руб., увеличившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число покупок на АЗС в регионе сократилось на 8%.