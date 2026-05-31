Главные новости за 25–31 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Глава Анапы Светлана Маслова подписала постановление о начале официального купального сезона в городе. Он продлится с 1 июня до 30 сентября.

Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов, курировавший вопросы строительства, пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины.

В Краснодарском крае по итогам 2025 года за чертой бедности проживали 360 тыс. человек, что на 12,3% меньше показателя предыдущего года.

Беспилотные летательные аппараты атаковали три танкера в акватории Черного моря у северного побережья Турции, сообщает Reuters со ссылкой на данные судоходной компании Tribeca. Одно из судов следовало из Новороссийска в Стамбул.

В Анапе в настоящее время строятся 22 отеля категорий «четыре» и «пять звезд» с общим объемом инвестиций 238 млрд руб. В целом по Краснодарскому краю реализуется около 200 аналогичных проектов на сумму порядка 1,5 трлн руб.

В Севастополе с 07:00 31 мая на АЗС ТЭС разобрали весь дневной лимит топлива, после чего продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95 временно перевели на талоны.

Министром образования и науки Краснодарского края назначен Сергей Пронько. Соответствующее распоряжение подписал губернатор.

Поступления от предприятий потребительской сферы Краснодарского края в бюджет региона за январь—апрель 2026 года составили 33,7 млрд руб. Показатель практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

В Краснодарском крае в апреле цены выросли на 0,15%, а годовая инфляция снизилась до 5,2% на фоне удешевления продуктов и укрепления рубля.

Правительство РФ утвердило обновленную программу приватизации федерального имущества на 2026–2028 годы, в которую включено упоминание о возможной продаже пакета акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП).

Рост туристического потока в Краснодарский край в летнем сезоне 2026 года может составить 4–5% по сравнению с прошлым годом, превысив 9 млн человек.