В Тольятти ищут пропавшего неделю назад мальчика

В Тольятти полиция продолжает искать 14-летнего Алексея Шаповалова, сообщили в областном ГУ МВД.

Подросток примерно в 18:00 25 мая вышел из здания на ул. Дзержинского Автозаводского района и до сих пор не вернулся.

Приметы разыскиваемого: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета, глаза карие. Был одет в футболку и шорты серого цвета, кроссовки черного цвета.

Полиция просит всех, кто видел мальчика или знает, где он может находиться, обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8482)93-40-08, 112.

Сабрина Самедова