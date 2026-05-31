В центре Краснодара временно ограничат проезд автомобилей

В среду, 3 июня, в Краснодаре временно ограничат движение транспорта на участке улицы им. Орджоникидзе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ограничения вводятся в связи с проведением краевого фестиваля. Мероприятие состоится в Краснодарском краевом театре кукол на улице Красной, 31. Для обеспечения безопасности участников мероприятия с 06:00 до 16:00 перекроют участок улицы им. Орджоникидзе от улицы Красноармейской до улицы Красной.

Жителей и гостей региона просят заранее планировать пути объезда на автомобилях.

Алина Зорина