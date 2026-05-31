В Минераловодском городском округе затопило 16 домов

Специалисты подтвердили подтопление 16 домов в Минераловодском городском округе Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: МЧС РФ

С вечера 30 мая в ведомство поступила 91 заявка от жителей о возможных подтоплениях. Специалисты провели проверку 58 обращений.

«По результатам обследований подтверждено подтопление 16 домовладений. Вода остается в двух домах в городе Минеральные Воды и в четырех домах в селе Левокумка. Уровень воды в помещениях составляет около 2 см»,— сказано в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. Еще 33 заявки находятся в работе. Специалисты продолжают обследование территорий.

Подтопления начались в конце мая на фоне затяжных ливней и поднятия уровня воды в реках.

Мария Иванова