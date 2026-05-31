В Северском районе перекрыли мост из-за подъема воды в реке

В станице Григорьевской Северского района временно перекрыли мост из-за подъема воды в реке Шебш. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и муниципальный аварийно-спасательный отряд.

Ранее сообщалось, что в Северском районе откачивают воду с подтопленных участков в станицах Крепостной и Калужской. Причиной стали проливные дожди. Из берегов вышли река Афипс и ручей Супс.

В станице Крепостной подтопило 15 приусадебных участков, в станице Калужской — 11. В пяти домах зафиксировано проникновение воды. Пострадавших нет, эвакуация жителей не понадобилась.

Метеорологи прогнозируют, что в период с 31 мая по 2 июня в Краснодарском крае будет сильный дождь, ливень, гроза и град. Порывы ветра достигнут 20–25 м/с. Из-за ухудшения погодных условий на территории региона объявлено штормовое предупреждение.

Алина Зорина