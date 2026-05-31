Производящий масла Flavia и «Твоя Кубань» завод продают за 350 млн рублей

В станице Новотиторовской на продажу выставлен действующий маслозавод. Объект реализуется посредством прямой продажи. Его начальная цена — 350 млн руб., сообщили в Российском аукционном доме.

Согласно размещенной на сайте РАД документации, маслозавод находится на улице Тупиковой, 3, в станице Новотитаровской Динского района Краснодарского края. В состав имущественного комплекса, общей площадью 6,88 тыс. кв. м, входят земельные участки и административный комплекс. Площадка состоит из трех земельных участков, находящихся в аренде сроком на 49 лет, площадью: 31 тыс. кв. м, 10,2 тыс. кв. м и 9,8 тыс. кв. м. Участки находятся на землях населенных пунктов и предназначены для эксплуатации производственного комплекса по выращиванию и переработке масличных, а также — под производственную базу.

Согласно ПЗЗ, предлагаемые земельные участки расположены в зоне П4 (зона предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м). На площадке расположены 12 производственно-складских зданий общей площадью 6,1 тыс. кв. м.

«На текущий момент — это действующий на 30% мощности маслозавод. Застройка участков не превышает 50% от общей площади. Площадь земельных участков составляет 5,1 га, в то время как их фактическая площадь достигает 6,5 га, потому что площадку огибает овраг. На территории между площадкой и оврагом расположены два склада, с учетом которых текущая складская мощность составляет 8 тыс. кв. м»,— рассказали в Российском аукционном доме.

В РАД отмечают, что одним из ключевых преимуществ данной площадки является высокая мощность электрической энергии (1,48 тыс. кВт), что позволяет запустить самое современное и технологичное оборудование, предоставить резерв для расширения производства. На территории имеются: три трансформаторные подстанции, две водяные скважины, котельная, система водоотведения с использованием септика и пожарный водоем.

К маслозаводу ведет асфальтированная дорога. В 500 м проходит Ейское шоссе. В 3,5 км расположена железнодорожная станция Титаровская. В 3,5 км — ж/д тупик. В 18 км от комплекса проходит трасса М-4 «Дон».

Напротив производственной площадки находится административный комплекс, который включает в себя двухэтажное офисное здание с кабинетной планировкой общей площадью 339,8 кв. м, а также складские здания общей площадью 397,9 кв. м. Оформляется право собственности земельного участка площадью 1555 кв. м под административным комплексом.

Согласно открытым данным, в настоящее время по указанному адресу располагается ООО «Новотитаровский производственный комплекс» (ООО «НПК»). По информации официального общества, НПК является лидером Юга России по переработке семян. Компания выступает партнером в экспорте премиальных растительных масел под брендами Flavia Кукурузное, Flavia Подсолнечное, «Ассоль Подсолнечное», Flavia, Ассоль и «Твоя Кубань».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «НПК» зарегистрировано в станице Новотитаровской по Тупиковой улице, 3 в 2018 году. Уставный капитал предприятия — 10 тыс. руб. Директор и бенефициар — Елена Апостол. Выручка компании за 2025 год составила 642,3 млн руб., чистая прибыль — 953 тыс. руб. (в 2024 году — 20,35 млн руб.). Кредиторская задолженность общества на 31 декабря 2025 года — 93,4 млн руб., дебиторская — 57 млн руб.

