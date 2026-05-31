В Краснодарском крае объявлена авиационная опасность

На территории Кубани объявили авиационную опасность. Сообщения жители региона получили от РСЧС.

На данный момент на территории Краснодарского края существует угроза падения взрывных устройств. Жителей и гостей региона просят отойти от окон и укрыться в защищенном помещении — в защитном сооружении, заглубленной комнате или в подвале.

Если опасность застала на улице, необходимо спрятаться в ближайшем защищенном помещении или в складках местности. Оставаться в транспорте опасно.

При обнаружении обломков взрывных устройств нельзя к ним подходить, необходимо звонить по номеру 112.

Алина Зорина