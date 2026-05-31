Штормовое предупреждение в Краснодаре продлили до 2 июня

В Краснодаре за сутки выпало 37 мм осадков, городские службы устраняют последствия ливней с помощью 24 водооткачивающих машин, а штормовое предупреждение действует до 2 июня включительно. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Водооткачивающая техника работает в Музыкальном микрорайоне и поселке Российском. Всего задействовано 24 машины. Выполнены работы по откачке воды на пересечении улиц Ростовское Шоссе и Автомобильной, Дзержинского и Грибоедова, Бульварной и Аральской, а также на улице Комарова. Все городские службы остаются в режиме повышенной готовности.

Краснодарские спасатели мониторят ситуацию на реке Кубани и с берега, и непосредственно на воде. По информации управления гражданской защиты, ситуация на Краснодарском водохранилище остается стабильной. Для своевременного реагирования и принятия мер дежурная смена ЕДДС выполняет мониторинг паводковой ситуации.

Отмечается, что при возникновении подтоплений в Краснодаре на место выезжает водооткачивающая техника, в готовности находятся 32 единицы и 17 мотопомп. Также дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.

