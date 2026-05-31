В Севастополе бензин АИ-92 и АИ-95 продают только по талонам

В Севастополе с 07:00 31 мая на АЗС ТЭС разобрали весь дневной лимит топлива, после чего продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95 временно перевели на талоны. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Как сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев, сегодня бензин марок АИ-92 и АИ-95 будет отпускаться исключительно по талонам. По его словам, такая мера является временной и необходима для восполнения запасов топлива на заправках.

Михаил Развожаев уточнил, что правительство города совместно с профильными федеральными министерствами работает над решением проблемы в круглосуточном режиме. Текущие трудности, по его мнению, связаны с усилением мер безопасности и оптимизацией логистических маршрутов доставки топлива.

«Я не могу рассказывать всего, что мы делаем сейчас, чтобы не информировать врага и тем самым не срывать наши планы», — заявил чиновник.

Глава города подчеркнул: объемы поставок топлива будут наращиваться. При этом все экстренные и жизнеобеспечивающие службы Севастополя — скорая помощь, полиция, МЧС, пожарные, общественный транспорт и коммунальные предприятия — обеспечены топливом и функционируют в штатном режиме.

Михаил Развожаев также напомнил, что продолжает действовать временное ограничение в 20 л на одного водителя. Кроме того, вводится запрет на продажу бензина в канистры. Эти меры, по его словам, приняты для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита.

«Мы также внедряем меры для исключения спекуляции и злоупотреблений», — добавил Михаил Развожаев.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, отметив, что ажиотаж и очереди лишь создают излишнее напряжение и нагрузку на логистику. Он рекомендовал отложить несущественные поездки, использовать личный автомобиль только по крайней необходимости и отдавать предпочтение общественному транспорту, работу которого усилили.

