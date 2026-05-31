В Северском районе Кубани с подтопленных участков улиц откачивают воду

На территории Северского района из-за обильных осадков подтопленными оказались несколько приусадебных участков в станицах Крепостной и Калужской, сейчас там идет откачка воды. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Сергей Белопольский / Telegram

Из-за проливных дождей на территории Краснодарского края из берегов вышли река Афипс и ручей Супс. В станице Крепостной подтопило 15 приусадебных участков, в станице Калужской — 11, вода зашла в пять домов.

По данным оперативного штаба региона, в результате произошедшего пострадавших нет, эвакуация жителей на данный момент не требуется.

Алина Зорина