Нижегородский областной суд возобновит работу 1 июня

Нижегородский областной суд после атаки беспилотника возобновит работу с 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Беспилотник повредил здание суда в центре Нижнего Новгорода 28 мая. Работа суда была приостановлена.

Накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что учредил министерство защиты объектов Нижегородской области в составе правительства. С 29 мая нижегородцев начали предупреждать о беспилотной и ракетной опасности.

Владимир Зубарев