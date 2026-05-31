Семь рейсов задержаны в Сочи из-за опоздания самолетов

В аэропорту Сочи по состоянию на 09:30 задержаны вылеты семи рейсов, при этом воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

По данным пресс-службы авиагавани, ограничения, введенные минувшей ночью на прием и отправку самолетов, не оказали серьезного воздействия на работу воздушной гавани. Суточный план полетов гражданских воздушных судов на 31 мая 2026 года составляет 101 борт на прибытие и 99 — на вылет.

По состоянию на 09:30 по московскому времени на вылет обслужено 12 рейсов, на прилет — 11 рейсов, а также почти 3 тыс. пассажиров. Вылеты семи рейсов задержаны более чем на два часа. Причиной задержки стало позднее прибытие воздушных судов в аэропорт Сочи. Пассажиры задержанных рейсов получают необходимые услуги от авиаперевозчиков в соответствии с законодательством.

Обстановка в аэропорту спокойная. Все операции — от регистрации до посадки — осуществляются штатно. В терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, а около санузлов установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Пассажиры могут узнавать информацию о своем рейсе на онлайн-табло в терминале, на сайтах авиакомпаний или аэропорта, а также из аудиообъявлений.

Алина Зорина