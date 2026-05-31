В горах Сочи прогнозируется сильный снег
В высокогорье Сочи идет сильный снегопад. Согласно прогнозам синоптиков, он продлится до конца суток 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
Фото: Елена Вах, Коммерсантъ
Сейчас все городские службы переведены в усиленный режим работы. Оперативный штаб Сочи контролирует ситуацию.
«Жителям и гостям курорта рекомендуется соблюдать осторожность. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112», — отмечается в сообщении.