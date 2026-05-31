Мэр Анапы напомнила жителям о начале купального сезона в городе

Глава Анапы Светлана Маслова в своем Telegram-канале напомнила жителям и гостям города о начале летнего сезона на курорте с 1 июня. Для купания в море будут доступны все пляжи, выведенные из опасной зоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

Жителям и гостям муниципального образования с завтрашнего дня для купания будут доступны 4,5 км песчаных пляжей: 1 км в Витязево, 3,5 км от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк», а также все галечные пляжи.

Купание на остальных песчаных пляжах будет разрешаться поэтапно: по мере проведения работ по отсыпке чистым песком и дальнейшего исключения их из опасной зоны.

Алина Зорина