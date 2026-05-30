Главные новости за 30 мая: Кавказ

В особой экономической зоне туристического комплекса «Архыз» в Карачаево-Черкесии приступили к монтажным работам на второй линии подвесных дорог, что стало частью масштабного плана по увеличению пропускной способности курорта до 2 млн гостей ежегодно, сообщили в минспорта РФ.

Курорт Кисловодск вошел в топ-5 популярных локаций, которые туристы выбирают для поездок с целью оздоровления. Как сообщили в администрации города, соответствующее исследование провел сервис бронирования жилья. Эксперты учитывали спрос на направления, где отдых сочетается с лечением, в том числе заболеваний желудочно-кишечного тракта с помощью природных минеральных вод.

В Ставропольском крае гидрологическая обстановка на реке Калаус остается напряженной. Как уточнили в региональном главке МЧС, подъем воды с фиксацией опасных показателей продлится до конца текущих суток и захватит первый день лета. Причиной стали ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, которые уже больше недели держат регион в состоянии повышенной готовности.

Корпоративное кредитование в регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2026 году демонстрирует многократное превышение среднероссийских темпов, что, по мнению экспертов, связано с эффектом низкой базы, активным инвестиционным циклом и масштабной государственной поддержкой.

С 1 июня на территории Ставропольского края официально начинается купальный сезон, однако разрешение на эксплуатацию получили лишь 19 пляжей — почти вдвое меньше, чем годом ранее, при этом с начала 2026 года жертвами воды уже стали девять человек, включая одного ребенка.

Капитальный ремонт участка федеральной трассы «Кавказ» (с 43-го по 55-й км) от Дёмино до Надежды (она же — Восточный обход Ставрополя) достиг 80-процентной готовности: подрядная организация, действующая по заказу ФКУ Упрдор Кавказ (структура Росавтодора), завершила земляные работы и укладку нижнего слоя асфальтобетона по всей протяженности объекта, сообщили в ведомстве.