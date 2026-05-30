В Новороссийске продолжают устранять последствия аварии на магистральном водоводе

В Новороссийске продолжаются работы по восстановлению системы водоснабжения после аварии на магистральном водоводе. Оперативный штаб, созданный для координации действий всех служб и организаций, продолжает работу в круглосуточном режиме. О текущей ситуации сообщил глава города Андрей Кравченко.

По его словам, основные ремонтные мероприятия на магистральном водоводе специалисты завершили в полночь. После окончания аварийно-восстановительных работ коммунальные службы приступили к следующему этапу — подготовке системы к возвращению в штатный режим эксплуатации. Утренняя подача воды с 06:00 до 08:00 была организована по ряду зон города в соответствии с ранее утвержденным графиком.

В настоящее время специалисты проводят комплекс технологических мероприятий, необходимых для полноценного запуска системы. В их числе — промывка сетей, наполнение резервуаров чистой водой, а также дополнительные регулировочные работы на объектах водоснабжения. Эти меры позволяют стабилизировать работу системы после завершения ремонта и обеспечить дальнейшую бесперебойную подачу ресурса потребителям.

Как отметил глава города, основной задачей остается выход на штатный режим водоснабжения в максимально короткие сроки. Для этого задействованы профильные службы и аварийные бригады, которые продолжают работу на объектах коммунальной инфраструктуры.

Параллельно в городе организовали подвоз воды населению. Автоцистерны работали до полуночи, а утром вновь вышли на маршруты. Особое внимание уделяют районам, где жители испытывают наибольшие неудобства из-за ограничений водоснабжения. В Приморском районе к работе подключились добровольцы, которые помогают доставлять воду жителям.

Подвоз воды продолжается по заявкам горожан. Для оперативного взаимодействия с населением работают телефоны горячих линий. Оставить заявку можно через МУП «Водоканал» по телефону 8 (8617) 309860, а также через службу «Безопасный город» по телефону 8 (8617) 767276.

