В Адыгее ремонтируют трассу на границе с Краснодарским краем

В Красногвардейском районе Республики Адыгея в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проводится ремонт региональной дороги Некрасовская—Хатукай. Трасса соединяет Адыгею с Краснодарским краем, протяженность объекта составляет 5,4 км, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минстрой Адыгеи Фото: минстрой Адыгеи

Решение о проведении работ на данном участке приняли специалисты «Адыгеяавтодора» после мониторинга обращений жителей и инструментальной диагностики. Подрядчик уже выполнил значительный объем работ: демонтировал старое дорожное покрытие методом фрезерования, уложил выравнивающий слой асфальта и обустроил съезды. В дальнейшем предстоит укладка верхнего слоя асфальтобетона, укрепление обочин и нанесение разметки.

Указанный участок — не единственный в Красногвардейском районе Адыгеи, где в текущем году обновляют дороги. Ранее в районе привели в порядок отрезок дороги Красногвардейское—Уляп—Зарево длиной 700 м, который ведет к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Красногвардейском.

Всего в Адыгее в 2026 году запланирован ремонт 24 объектов регионального значения. Их общая протяженность составляет 64,5 км. Согласно контрактам, подрядчики должны завершить работы к началу осени.

Анна Гречко