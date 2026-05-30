Рост корпоративного кредитования в СКФО объяснили эффектом низкой базы

Корпоративное кредитование в регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2026 году демонстрирует многократное превышение среднероссийских темпов, что, по мнению экспертов, связано с эффектом низкой базы, активным инвестиционным циклом и масштабной государственной поддержкой.

Экономисты Северо-Кавказского федерального университета проанализировали причины стремительного увеличения объема корпоративных ссуд в округе. Согласно статистике Банка России, если в целом по стране прирост данного показателя составил около 11%, то в Ставропольском крае он достиг примерно 45%, в Дагестане — свыше 33%, в Карачаево-Черкесии — порядка 21%, а в Северной Осетии — около 15%.

Как пояснила кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита института экономики и управления СКФУ Елена Золотова, ключевым драйвером этой динамики выступает инвестиционный цикл, охвативший Северный Кавказ. В зону активного освоения капиталовложений попали туристическая инфраструктура, строительство курортов, дорожные проекты, логистические узлы и агропромышленный комплекс. Многие инициативы, запущенные еще в 2023–2025 годах, сейчас перешли в самую затратную фазу, когда происходит интенсивная выборка кредитных лимитов.

«Столь существенный рост на фоне общероссийской статики не является экономическим чудом, — отметила специалист. — Это следствие совпадения ряда факторов: активной инвестиционной повестки, высокой роли государства, особенностей структуры хозяйства округа и эффекта низкой базы».

Для финансовых организаций текущий инвестиционный цикл обернулся повышением спроса на проектное финансирование, инвестиционные займы и оборотное фондирование подрядчиков. Наиболее заметна эта тенденция в строительстве, туризме и АПК. При этом, по словам Золотовой, решающую роль играет господдержка, которая в СКФО фактически формирует каркас кредитной активности. При высокой ключевой ставке многие проекты без субсидирования процентных ставок потеряли бы экономическую окупаемость.

Эксперт подчеркнула, что сегодня льготные программы Минэкономразвития, механизмы Федеральной корпорации по развитию МСП, профильное кредитование сельского хозяйства, поддержка через Фонд развития промышленности и институт «Кавказ.РФ» во многом замещают классическое рыночное фондирование. В Дагестане и Карачаево-Черкесии для значительной части бизнеса государственные гарантии и преференциальные условия становятся единственным способом получения банковских средств, поскольку без поручительств многие заемщики не соответствуют требованиям по залогу и финансовым индикаторам.

«Корпоративные портфели большинства субъектов округа исторически были скромными, поэтому даже несколько масштабных проектов способны резко изменить статистику, — добавила Елена Золотова. — Когда экономика невелика, один крупный курортный, инфраструктурный или аграрный объект способен обеспечить прирост кредитования сразу на десятки процентов. На федеральном уровне, где оперируют триллионами рублей, влияние отдельных сделок менее заметно».

Помимо этого, по мнению эксперта, структура хозяйства СКФО сегодня выглядит для банков более кредитоемкой по сравнению с частью традиционных экспортно-сырьевых территорий. Пока металлургический и сырьевой секторы испытывают давление на экспортную маржу и сталкиваются с логистическими ограничениями, Северный Кавказ опирается на внутренний спрос — сельское хозяйство, строительство, туризм и пищевую промышленность.

Станислав Маслаков