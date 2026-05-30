В Новороссийске отменили праздничное мероприятие в честь 108-летия пограничных войск
В Новороссийске не состоится патриотическое мероприятие, которое ранее планировали провести в честь 108-й годовщины образования пограничных войск. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя со ссылкой на общественную организацию «Союз патриотов» Новороссийска.
Мероприятие было запланировано на 30 мая в парке имени В.И. Ленина. Однако организаторы приняли решение отказаться от его проведения.
Как пояснили в «Союзе патриотов», отмена связана с рекомендациями правоохранительных органов. Решение приняли в целях соблюдения мер антитеррористической безопасности и обеспечения общественного порядка.
Организаторы обратились к жителям и гостям Новороссийска с просьбой учитывать изменения в программе мероприятий и отнестись с пониманием к принятым мерам.
В последние месяцы вопросам безопасности при проведении массовых мероприятий в регионе уделяют повышенное внимание. При организации публичных акций и праздничных событий профильные службы оценивают возможные риски и при необходимости корректируют формат или сроки проведения мероприятий.