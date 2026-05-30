В Новороссийске не зафиксировали превышений загрязняющих веществ с 26 по 28 мая

В Новороссийске в период с 26 по 28 мая 2026 года не зарегистрировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщили в администрации города-героя по итогам наблюдений специалисты КЛМЗОС Новороссийск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Согласно данным мониторинга, в течение суток 26 мая превышений по взвешенным веществам, сероводороду, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, диоксиду серы, а также формальдегиду не выявили. Уровень загрязнения атмосферы в этот день оценили как пониженный.

Аналогичные результаты получили и по итогам наблюдений 27 мая. Специалисты не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций по всем контролируемым показателям. Состояние атмосферного воздуха в городе также охарактеризовали как пониженный уровень загрязнения.

По данным КЛМЗОС Новороссийск, 28 мая ситуация оставалась стабильной. В течение суток превышений нормативов по взвешенным веществам, сероводороду, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, диоксиду серы и формальдегиду не зарегистрировали. Загрязнение атмосферы города сохранилось на пониженном уровне.

Ранее сообщалось, что в течение трех суток с 16 по 19 мая в Новороссийске также не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Вопрос качества воздуха в Новороссийске ранее вынесли на повестку заседания профильного комитета городской думы. Качество воздуха в регулярном режиме отслеживают пять стационарных постов. По итогам 2025 года взяли более 24 тыс. проб, 54 из которых показали превышения ПДК. Общее состояние атмосферного фона в Новороссийске за 2025 год назвали удовлетворительным.

Мария Удовик