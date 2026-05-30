Для подростков Новороссийска организуют временное трудоустройство

В сельских округах Новороссийска во время летних каникул для детей и подростков организуют программы занятости, отдыха, оздоровления и трудоустройства. Вопрос организации летнего досуга поднимался на встрече с жителями станицы Раевской. Родителей интересовало, какие возможности будут доступны школьникам в период каникул и каким образом можно вовлечь подростков в полезную деятельность, сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Как отметила заместитель главы Новороссийска Наталья Майорова, летом для несовершеннолетних подготовили широкий спектр мероприятий. По ее словам, задача заключается не только в организации свободного времени детей, но и в создании условий для развития ответственности, трудовых навыков и социальной активности.

В станице Раевской на все лето организуют трудоустройство подростков. Работу предоставят через молодежный центр. В июле рабочие места для несовершеннолетних появятся на базе школы №24. В июне на базе этой же школы проведут лагерь труда и отдыха, а также лагерь дневного пребывания.

Особое внимание уделят спортивным мероприятиям. Для детей и подростков запланировали эстафеты ко Дню защиты детей, регулярные зарядки по пятницам, физкультурные праздники и экскурсионные программы. Кроме того, школьники смогут пройти оздоровление в загородных лагерях и санаториях «Морская волна», «Фламинго» и «Лидер». Путевки предоставят по линии социальной защиты населения.

Муниципальный лагерь «Глобус» подготовил на лето пять тематических смен. Каждая смена посвящена отдельному направлению — от культурного многообразия России до современных молодежных тенденций. Учащиеся школ, имеющих статус казачьих (включая школу №24), получат приоритетное право на путевки.

На протяжении всех каникул в станице будут проходить еженедельные субботники. Также с понедельника по пятницу с 18:00 до 21:00 заработают молодежные площадки. Там подростки смогут участвовать в различных мероприятиях и проектах.

В Доме культуры также проведут кинопоказы на большом экране. Для детей и подростков подготовили мультфильмы, семейные фильмы и картины для молодежной аудитории. После показа планируют обсуждение. Кроме того, для подростков и молодежи регулярно проведут игротеки. Они направлены на развитие финансовой грамотности, навыков коммуникации, критического мышления и эмоционального интеллекта.

