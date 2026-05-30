В Туапсинском округе отменили угрозу атаки беспилотников

В Туапсинском округе отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

Ранее на территории округа действовало предупреждение об угрозе беспилотной опасности. После оценки оперативной обстановки соответствующий сигнал был отменен.

На фоне сохраняющейся активности беспилотников в различных регионах страны Министерство обороны России ранее сообщило, что в ночь на 30 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным военного ведомства, воздушные цели ликвидировали в период с 20:00 29 мая до 07:00 30 мая.

Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения, касающиеся фото- и видеосъемки, а также распространения информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются на публикацию сведений о местонахождении военных объектов, объектов критической инфраструктуры и потенциально опасных предприятий.

Региональные власти ранее неоднократно напоминали жителям и гостям края о необходимости соблюдать установленные меры безопасности и пользоваться только официальными источниками информации. Особое внимание уделяют недопущению распространения материалов, которые могут содержать данные о работе систем защиты и последствиях атак.

За нарушение действующих требований предусмотрена административная ответственность. Согласно действующим нормам, публикация запрещенной информации может повлечь наложение штрафных санкций. Максимальный размер административного штрафа составляет до 300 тыс. рублей.

Власти региона продолжают призывать жителей соблюдать установленные ограничения и ориентироваться исключительно на официальные сообщения уполномоченных органов.

Мария Удовик