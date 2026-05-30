Концерт «Симфония Линкин Парк при свечах», выставка «Поздеев.100» и премьера оперы «Травиата»

Где пройдет концерт «Симфония Линкин Парк при свечах» от оркестра CAGMO, что ждет гостей на выставке «Поздеев.100» и когда состоится премьера оперы «Травиата» в НОВАТе.

30 мая (суббота)

В ЦК 19 откроется выставка «Поздеев.100», приуроченная к 100-летию красноярского художника Андрея Поздеева. В экспозиции представлено около 100 его работ. В основу показа заложен тематико-оптический принцип: произведения сгруппированы не по периодам творчества, а по визуально-пластическим качествам, жанрам и темам. Большинство картин связаны с заповедником «Столбы» и Кузмичевой поляной возле реки Калтат. Выставка доступна с 12:00.

31 (воскресенье)

В лофт-парке «Подземка» выступит рок-группа ssshhhiiittt!. В 2017 году она выпустила три студийных альбома: «Я так ненавижу это», «Первая жизнь» и «Вторая жизнь». В 2019 году ssshhhiiittt! записала альбом «Последнее лето». Композиция «Танцы» из второй части стала главным хитом группы, набрав свыше 40 млн прослушиваний. Начало в 20:00.

В киноконцертном комплексе им. Маяковского состоится предпоказ новой концертной программы, созданной для Кремлевского дворца австралийской певицей Перукой Францес. Артистка начала выступать как джазовая певица в 1990 году, позже исполняла собственные песни и вокальные композиции. Ее музыкальный стиль включает в себя элементы многих жанров: индейская, индийская и ближневосточная музыка, чиллаут, лаунж, поп-соул, блюз, джаз и обертонное пение. Начало в 17:00.

1 июня (понедельник)

В концертном зале им. А.М. Каца Новосибирской государственной филармонии выступит Национальный филармонический оркестр России. Вместе с оркестром на сцену выйдет солист Владимир Вишневский — молодой представитель академической фортепианной школы. В программе заявлены произведения Эдварда Грига: две элегические мелодии, ор. 34; Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, ор. 16, а также Франца Шуберта — Симфония № 4 до минор, D 417 («Трагическая»). Начало в 19:00.

2 июня (вторник)

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Джаз на двоих». Диалог исполнителей с залом будет происходить на разных музыкальных языках, демонстрируя многогранность джазовой стилистики: от босса-новы и народных напевов до баллад и свинга. Начало в 19:00.

3 июня (среда)

В ЦК 19 пройдет лекция «Город как источник вдохновения». Участники встречи увидят привычные проспекты, «хрущевки» и спальные районы как живой организм искусства через творчество художника-графика Анны Полторыхиной. Начало в 13:00.

4 июня (четверг)

В ДК Железнодорожников камерный состав оркестра CAGMO представит концертную программу «Симфония Линкин Парк при свечах». В память о солисте рок-группы CAGMO исполнит новое прочтение любимых хитов в уникальных оркестровых аранжировках. Начало в 19:00.

В НОВАТе состоится премьера оперы «Травиата». Режиссер Сергей Новиков обращается к лирико-психологической партитуре Джузеппе Верди. Шедевр итальянской оперы в новой постановке сохраняет авторский замысел во всей его драматической полноте. Начало в 19:00.

5 июня (пятница)

В Доме ученых СО РАН пройдет «Симфо-рок-шоу. Легенды русского и мирового рока». В программе композиции Queen, AC/DC, Scorpions, «Агаты Кристи», Nirvana, «Смысловых галлюцинаций», «Кино», A-ha, «7Б», Depeche Mode и других культовых музыкантов. Начало в 19:00.

Александра Стрелкова