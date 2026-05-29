Главные новости за 29 мая: Кавказ

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Дагестана об изъятии у ОАО «Даггаз» 191 газопровода низкого давления и передаче их в собственность муниципальных образований республики. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Индекс промышленного производства в Ставропольском крае по итогам января—марта 2026 года составил 90,8% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили «Ъ-Кавказ» в министерстве энергетики, промышленности и связи региона.

Михаил Миненков покинул пост главы Невинномысска по собственному желанию. Об этом решении чиновник сообщил в своем канале. «Я ушел! Спасибо большое Вам! 26 лет…» — написал господин Миненков. В беседе с «АиФ-СК» Михаил Миненков отметил, что пост не фейк и не ошибка, просто ему нужен отдых.

В январе—мае 2026 года объем экспорта продукции АПК Ставропольского края превысил $175 млн. За два последних месяца показатель вырос вдвое. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин. Так, экспорт напитков достиг $8,3 млн (темп роста 155,4%), побочной продукции из семян составил $3,6 млн (+135%), продуктов переработки фруктов, овощей и орехов — $2,3 млн.

Предприятие в Шпаковском округе, занимающееся выпуском оборудования для термообработки сыпучих продуктов, обеспечивает технологическую базу для производства каждых 8 из 10 пачек семечек, реализуемых на российском рынке. Оно достигло этого успеха благодаря тому, что получило от регионального Фонда развития промышленности льготный заем 9 млн руб. на модернизацию парка станков и внедрение отечественного софта, сообщили в минпроме Ставропольского края.

В Дагестане демонтировали 115 самовольных сооружений в прибрежных зонах рек в ходе работ по расчистке русел, последовавших за весенним паводком, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В преддверии летнего сезона специалисты «Крайводоканала» провели замену насосно-силового оборудования на 18 объектах водоснабжения в четырех восточных округах Ставропольского края, что позволит обеспечить стабильную подачу воды для 64 тыс. местных жителей в период максимального потребления, написал глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.