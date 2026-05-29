В Дагестане 42 населенных пункта остались без света из-за аварии на ЛЭП

Вечером 29 мая в четырех горных районах Дагестана из-за короткого замыкания на линии электропередачи обесточены 42 населенных пункта, восстановление подачи электричества планируется завершить к вечеру 30 мая, сообщили в региональном управлении МЧС.

Аварийное отключение электроэнергии затронуло жителей Акушинского, Ахтынского, Шамильского и Цунтинского муниципальных районов. Причиной инцидента, произошедшего 29 мая, стало замыкание на воздушной линии, уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Ориентировочный срок завершения ремонтных работ — 18:00 30 мая.

К ликвидации последствий привлечены 28 специалистов, объединенных в восемь мобильных групп. На местах задействовано восемь единиц спецтехники.

Параллельно с этим осложнилась транспортная ситуация на дорогах республики. По информации ГКУ «Дагестанавтодор», из-за обильных осадков, прошедших с 23 по 27 мая, временно перекрыто движение на одном участке автотрасс. Один населенный пункт в Курахском районе остался без автомобильного сообщения.

Кроме того, на 28 мая сохраняются ограничения проезда на 16 участках дорог, пострадавших во время паводков в конце марта — начале апреля. При этом для водителей организованы объездные маршруты. Ремонтные работы на поврежденных отрезках продолжаются.

Спасатели предупреждают: в условиях переувлажнения грунтов и продолжающихся ливней в высокогорье возрастает риск камнепадов, оползней и схода снежных лавин. Жителям республики рекомендовано отказаться от поездок в горные районы до стабилизации погоды.

Станислав Маслаков