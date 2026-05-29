В Северной Осетии раскрыли двойное убийство, совершенное в 1996 году

В Северной Осетии завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, который, по версии следствия, в августе 1996 года во Владикавказе застрелил двух человек — мужчину и девушку-очевидца — и почти три десятилетия скрывался от правосудия за пределами страны, сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

Сотрудники регионального управления Следственного комитета России по РСО–Алания поставили точку в расследовании событий 30-летней давности, передав в суд материалы уголовного дела в отношении жителя Владикавказа. Обвинение инкриминирует ему лишение жизни двух лиц.

Как установили следователи, в августе 1996-го фигурант совместно с сообщником, действуя на почве личной неприязни, несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в своего знакомого. После того как нападавшие привлекли внимание случайной прохожей, мужчина, желая избавиться от свидетеля, открыл стрельбу и по девушке. Полученные ранения оказались смертельными для обоих потерпевших: женщина скончалась на месте происшествия, а раненый мужчина позднее умер в медучреждении.

Злоумышленники незамедлительно покинули регион. Спустя годы один из них был задержан: в 2013-м суд вынес ему приговор и назначил длительное тюремное заключение. Второй участник скрылся за рубежом, после чего был объявлен в международный розыск.

Спустя десятилетия оперативникам и следователям удалось восстановить полную хронологию произошедшего. Были заново опрошены свидетели, собран комплекс доказательств, позволивший сформировать обвинительное заключение. Теперь, после направления дела в судебную инстанцию, дальнейшую судьбу фигуранта определит правосудие.

Станислав Маслаков